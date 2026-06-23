Voo da Seleção Brasileira nos EUA atrasa por mau tempo

A equipe canarinho viaja de Nova Jersey a Miami, onde enfrentará a Escócia, na quarta-feira (24)

A Seleção Brasileira enfrenta a equipe da Escócia na última rodada da fase de grupos

O voo da Seleção Brasileira com destino a Miami, nos Estados Unidos, atrasou em razão do mau tempo registrado nesta terça-feira (23), em Nova Jersey, onde está a concentração da equipe canarinho.

O Brasil enfrenta na quarta-feira (24) a Escócia na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O confronto será realizado no Hard Rock Stadium, em Miami.

Mau tempo paralisa França x Iraque

A partida entre França e Iraque na segunda-feira (22), válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, foi paralisada devido às fortes chuvas no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos. A partida ficou paralisada por quase duas horas, até ser reiniciada por volta das 20h50 (horário de Brasília).