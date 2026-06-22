Mbappé marca duas vezes, classifica França e cola em Messi na artilharia das Copas

Os franceses fizeram 3 a 0 contra o Iraque em jogo marcado por tempestade e mais um show do país europeu

Com um brilho de Kylian Mbappé, que agora divide o segundo lugar no ranking de artilheiros da Copa do Mundo com o alemão Miroslav Klose, a França garantiu nesta segunda-feira (22) a classificação antecipada para a próxima fase da Copa do Mundo. Resultado veio após uma vitória sobre o Iraque por 3 a 1, com dois gols de Kylian Mbappé, que disputou nesta sua centésima partida com a camisa da França.

Mbappé agora está a dois gols da artilharia das Copas, atulamente ocupada por Lionel Messi, que já deixou cinco gols em dois jogos na 23ª edição do torneio.

A partida disputada pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Estados Unidos, colocou à frente os franceses, que chegaram com moral para apartida após vencer a forte seleção de Senegal por 3 a 1, também com dois gols de Kylian Mbappé, contra o Iraque, que foi goleado por 4 a 1 pela Noruega e procurava pelo menos um empate para se manter vivo na Copa.

Mbappé não precisou de muito para abrir o placar. Com a confiança lá no alto, marcou um golaço depois de mandar uma bomba de fora da área.

Na segunda etapa, mesmo depois de duas horas de atraso em razão de uma tempestade, o camisa 10 da França pareceu ter voltado com a bateria recarregada. Em um erro do Iraque no tiro de meta, o craque recebeu um presente na boca do gol e marcou o segundo.

O francês Ousmane Dembélé também fez o dele poucos minutos depois do segundo gol e finalizou o placar do jogo.

Briga pela artilharia

A França não está para brincadeira. Mbappé ficou a centímetros de finalizar uma bola posta na área por Manu Koné com um minuto de jogo. Com cinco, o craque ia passando como um foguete pelo meio iraquiano e já provocou o primeiro cartão amarelo do adversário.

Com 12 minutos, o camisa 10 abriu o placar com uma bomba cruzada de fora da área, sem chance de defesa para Ahmed Basil, que até tocou na bola, mas a força do chute foi demais.

15 gols em Copas do Mundo, mesmo número de Ronaldo. O craque vai buscar Lionel Messi, que mais cedo fez dois e chegou a 18 tentos na competição.

A França, fugindo até um pouco da sua característica, dominava o jogo e a posse no ataque. Com pouco menos de 10 minutos para o fim da primeira etapa, uma chuva torrencial começou na Filadélfia, o que dificultou um pouco a partida.

Atraso

A dificuldade virou atraso. França x Iraque foi o primeiro jogo a ser atrasado por condições meteorológicas dessa Copa nos Estados Unidos, algo que aconteceu diversas vezes no Mundial de Clubes que aconteceu por lá no último ano.

Depois de muita chuva e duas horas de interrupção, a partida foi retomada para o segundo tempo.

Bateria recarregada

Na volta para a segunda etapa, o tempo fora de campo pareceu fazer bem aos franceses. Aos 54 minutos Mbappé foi presenteado com um passe livre de Ousmane Dembélé que veio pela direita depois de um deslize do goleiro iraquiano no tiro de meta.

Bem em frente à pequena área, o jogador do Real Madri recebeu e marcou seu segundo tento na partida, o quarto nesta Copa e o 16º em Mundiais. Agora o camisa 10 iguala o número de gols do alemão Miroslav Klose, ultrapassa Ronaldo, e fica a dois tentos de Messi.

O Iraque não conseguia se destacar na partida e não demorou muito para a França ampliar ainda mais o placar. Aos 66 minutos Dembélé conseguiu fazer seu primeiro gol nesta edição da Copa.

Mesmo sem mais gols, a França manteve o ritmo frenético até os acréscimos da partida e está classificada para a próxima fase. Mbappé ainda conseguiu mais algumas chances de marcar, mas sem sucesso.

Em um jogo que durou mais de quatro horas com os atrasos pela tempestade, o camisa 10 deixou o gramado do seu 100º jogo pouco antes do apito final, após mais um chute a gol e aplaudido pela torcida.