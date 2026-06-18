JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Três em Um | 16h00 - 18h00
Copa do Mundo

Wahi, suspeito de manipulação de apostas, tem visto aceito para jogar no Canadá

Atleta da Costa do Marfim é investigado por apostar em si mesmo em partida do Campeonato Francês

AFP

Jogador da Seleção da Costa do Marfim, Elye Wahi.
Jogador da Seleção da Costa do Marfim, Elye Wahi. Divulgação / Instagram

O atacante da Costa do Marfim Elye Wahi, que inicialmente não teve o visto autorizado para viajar com sua seleção ao Canadá, foi autorizado nesta quinta-feira (18) a entrar no país e poderá disputar a partida do Grupo E da Copa do Mundo contra a Alemanha, no sábado, em Toronto.

O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador, suspeito de envolvimento em um caso de apostas esportivas manipuladas na França devido a um cartão amarelo que recebeu na última rodada da Ligue 1, indicou uma fonte próxima ao atleta.

“Elye Wahi não está sendo processado neste momento e, portanto, não está submetido a nenhuma restrição judicial”, indicou pouco antes a advogada do jogador, Marie Dosé.

A Federação Marfinense de Futebol (FIF) havia informado nesta quinta-feira que o atleta não obteve o visto para a viagem de sua seleção ao Canadá e que ainda seriam necessárias “as autorizações administrativas para sua entrada em território canadense”.

Nesta quinta-feira, vários veículos de imprensa europeus informaram que o atacante marfinense de 23 anos é suspeito de ter apostado que receberia um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Francês por seu clube, o Nice.

A liga francesa anunciou na quarta-feira (17) que apresentou uma queixa contra o atleta por “fatos suscetíveis de caracterizar corrupção esportiva e estelionato em grupo criminoso organizado”.

Por sua vez, a Promotoria de Marselha informou à AFP “que um jogador de futebol profissional de 23 anos que disputava a Ligue 1 foi interrogado em 29 de maio de 2026″ e que após o interrogatório, “ele foi colocado em liberdade” enquanto a investigação continua.

“Neste momento, a FIF não foi oficialmente informada de nenhum processo judicial ou administrativo contra ele”, afirmou a entidade marfinense.

“A Fifa não foi oficialmente informada de nenhum processo judicial ou administrativo contra ele”, afirmou a instituição, reiterando “seu apoio” e “sua confiança em um jogador que representa um elemento importante da seleção da Costa do Marfim”.

Elye Wahi foi titular na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador (1 a 0) na primeira rodada do Grupo E.

O atacante foi convocado pela primeira vez em março, após ter adotado a nacionalidade esportiva marfinense depois dos anos iniciais nas categorias de base da França.

A Costa do Marfim disputará seu último jogo da fase de grupos nos Estados Unidos, em 25 de junho, contra Curaçao.

Assuntos