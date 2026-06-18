Wahi, suspeito de manipulação de apostas, tem visto aceito para jogar no Canadá

Atleta da Costa do Marfim é investigado por apostar em si mesmo em partida do Campeonato Francês

O atacante da Costa do Marfim Elye Wahi, que inicialmente não teve o visto autorizado para viajar com sua seleção ao Canadá, foi autorizado nesta quinta-feira (18) a entrar no país e poderá disputar a partida do Grupo E da Copa do Mundo contra a Alemanha, no sábado, em Toronto.

O Canadá havia adiado a autorização ao solicitar informações complementares sobre a situação jurídica do jogador, suspeito de envolvimento em um caso de apostas esportivas manipuladas na França devido a um cartão amarelo que recebeu na última rodada da Ligue 1, indicou uma fonte próxima ao atleta.

“Elye Wahi não está sendo processado neste momento e, portanto, não está submetido a nenhuma restrição judicial”, indicou pouco antes a advogada do jogador, Marie Dosé.

A Federação Marfinense de Futebol (FIF) havia informado nesta quinta-feira que o atleta não obteve o visto para a viagem de sua seleção ao Canadá e que ainda seriam necessárias “as autorizações administrativas para sua entrada em território canadense”.

Nesta quinta-feira, vários veículos de imprensa europeus informaram que o atacante marfinense de 23 anos é suspeito de ter apostado que receberia um cartão amarelo durante uma partida do Campeonato Francês por seu clube, o Nice.

A liga francesa anunciou na quarta-feira (17) que apresentou uma queixa contra o atleta por “fatos suscetíveis de caracterizar corrupção esportiva e estelionato em grupo criminoso organizado”.

Por sua vez, a Promotoria de Marselha informou à AFP “que um jogador de futebol profissional de 23 anos que disputava a Ligue 1 foi interrogado em 29 de maio de 2026″ e que após o interrogatório, “ele foi colocado em liberdade” enquanto a investigação continua.

“Neste momento, a FIF não foi oficialmente informada de nenhum processo judicial ou administrativo contra ele”, afirmou a entidade marfinense.

“A Fifa não foi oficialmente informada de nenhum processo judicial ou administrativo contra ele”, afirmou a instituição, reiterando “seu apoio” e “sua confiança em um jogador que representa um elemento importante da seleção da Costa do Marfim”.

Elye Wahi foi titular na vitória da Costa do Marfim sobre o Equador (1 a 0) na primeira rodada do Grupo E.

O atacante foi convocado pela primeira vez em março, após ter adotado a nacionalidade esportiva marfinense depois dos anos iniciais nas categorias de base da França.

A Costa do Marfim disputará seu último jogo da fase de grupos nos Estados Unidos, em 25 de junho, contra Curaçao.