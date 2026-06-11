Wilton Sampaio chega a 3ª Copa e apitará abertura assombrado por 2022

O árbitro brasileiro apitou o jogo entre França e Inglaterra pelas quartas de final da edição anterior e foi criticado pelos britânicos

A estreia do Brasil na Copa do Mundo só acontece no sábado (13), mas nesta quinta-feira (11) já tem brasileiro entrando em campo. O árbitro Wilton Sampaio, de 44 anos, será o responsável pela cerimônia de abertura da competição, que começa oficialmente às 16h e terá como primeira partida o jogo entre México e África do Sul. O jogo será realizado no Estádio Azteca, que fica localizado na capital mexicana.

Além de Wilton Sampaio, também estão responsáveis pelo jogo os assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilla.

Essa é a terceira vez que o brasileiro está entre os árbitros da Fifa para o torneio. Ele já tinha marcado presença na edição de 2018, na África do Sul, quando atuou como Árbitro de Vídeo (VAR).

Em 2022, atuou como árbitro principal. Foi o responsável pelo jogo das oitavas de final entre Holanda e Estados Unidos, e a partida das quartas de final entre França e Inglaterra, Jogo que terminou com polêmicas em torno da arbitragem brasileira.

Na ocasião, os ingleses reclamaram de faltas não marcadas, um pênalti e uma falta no jogador Bukayo Saka na jogada que originou no primeiro gol da equipe francesa – a Inglaterra foi elimada pela França.

Agora em 2026, repete a mesma marca de 2022 e será o arbitro principal, fazendo sua estreia já na partida inicial e tendo a chance de apagar o fantasma da edição passada.

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Além de Wilton Sampaio, outros dois brasileiros estão no time de arbitragem da Fifa para a Copa do Mundo de 2026: Raphael Claus e Ramon Abatti Abel. Em relação aos assistentes, o Brasil também tem como representantes: Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Rafael Alves.