Coreia do Sul x El Salvador: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coreia do Sul e El Salvador se enfrentam em amistoso preparatório para Copa do Mundo nesta quarta-feira (3), às 22h, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

JUNG YEON-JE / AFP Coreia do Sul integra o Grupo A



Coreia do Sul e El Salvador se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 22h, no America First Field, nos Estados Unidos, em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

No Grupo A, a seleção sul-coreana faz sua estreia no Mundial em 11 de junho diante da República Tcheca. Já a equipe salvadorenha não participará do torneio.

Onde assistir Coreia do Sul x El Salvador ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, com início da transmissão às 22h.