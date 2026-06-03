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Coreia do Sul x El Salvador: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Coreia do Sul e El Salvador se enfrentam em amistoso preparatório para Copa do Mundo nesta quarta-feira (3), às 22h, nos Estados Unidos; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 03/06/2026 16h36
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JUNG YEON-JE / AFP Son Heung-min comemora o primeiro gol de sua equipe durante um amistoso de futebol entre Coreia do Sul e Bolívia em Daejeon, em 14 de novembro de 2025 Coreia do Sul integra o Grupo A

Coreia do Sul e El Salvador se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 22h, no America First Field, nos Estados Unidos, em jogo amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026.

No Grupo A, a seleção sul-coreana faz sua estreia no Mundial em 11 de junho diante da República Tcheca. Já a equipe salvadorenha não participará do torneio.

Onde assistir Coreia do Sul x El Salvador ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV, com início da transmissão às 22h.

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