Corinthians x Palmeiras: Vitor Pereira e Abel Ferreira vivem situações opostas antes de Dérbi 

Os rivais se enfrentam neste sábado, 13, na Neo Química Arena, em um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Giuseppe Cacace/AFP/MARCELLO ZAMBRANA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Pereira e Abel Ferreira vão se encontrar neste sábado



Corinthians e Palmeiras entram em campo a partir das 19 horas (de Brasília) deste sábado, 13, para fazer um dos clássicos mais tradicionais do país. Mais do que isso, os rivais se enfrentam na Neo Química Arena em um duelo direto pela liderança do Campeonato Brasileiro. Em plena 22ª rodada, o Alvinegro paulista, segundo colocado na tabela de classificação, tem uma excelente oportunidade de diminuir a distância para o Verdão e acirrar a disputa pelo título – atualmente, a diferença é de seis pontos. Apesar de todo o contexto, os portugueses Vitor Pereira e Abel Ferreira vivem situações completamente opostas antes do Dérbi. Contratado no início deste ano, o técnico corintiano chega extremamente pressionado e pode ver a temporada 2022 “acabar” nesta semana. O comandante palmeirense, por sua vez, está com muita moral com os torcedores. Além de já ter conquistado cinco títulos desde que desembarcou no Brasil, o treinador obteve uma classificação épica para a semifinal Libertadores, eliminando o Atlético-MG com dois jogadores a menos e mantendo o sonho do tri consecutivo vivo.

No lado do Corinthians, Vitor Pereira precisa de uma vitória no clássico para apaziguar os ânimos, retomar o caminho da esperança e não ter o seu cargo ameaçado. Após a queda nas quartas de final da Libertadores para o Flamengo, o ambiente no Parque São Jorge voltou a ser hostil. Fora a decepção por não ter conseguido avançar no principal torneio da temporada, o treinador viu Willian, um dos principais reforços do Timão nos últimos anos, se despedir. Alegando problemas familiares, o meia-atacante rescindiu contrato com o clube para voltar ao futebol europeu e deixou a equipe “na mão” em um momento crucial. Isto porque, além do duelo importantíssimo com o Palmeiras pelo Brasileirão, o Alvinegro tem uma decisão na semana que vem. Na próxima quarta-feira, 17, o Corinthians recebe o Atlético-GO, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Como foram derrotados por 2 a 0 no jogo de ida, em Goiânia, os corintianos precisam de uma vitória por três ou mais gols para não serem eliminados. Assim, o treinador português necessita de resultados expressivos para não ver agosto ser o mês do desgosto, saindo de todas as disputas por taças em questão de semanas.

Abel Ferreira, por sua vez, visita o rival cheio de moral e sem tanta responsabilidade. Desde que foi contratado, em outubro de 2020, o técnico conquistou com o Palmeiras o bicampeonato da Libertadores da América (2020 e 2021), a Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022) e o Paulistão (2022). Pela quantidade de títulos no curto período de tempo, o português já é tratado por muitos palmeirenses como um dos melhores técnicos de todos os tempos do clube, ficando na mesma prateleira de Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo, por exemplo. Além disso, o momento do técnico palmeirense é excelente. Liderando o Campeonato Brasileiro com certa folga, o time conseguiu uma classificação heroica para a semifinal da Libertadores e está a três jogos de um possível tetra na competição continental.

Este será o terceiro encontro entre Abel Ferreira e Vitor Pereira, que se enfrentaram apenas no futebol brasileiro. Na primeira, logo na chegada do corintiano, o Alviverde levou a melhor por 2 a 1, no Allianz Parque, com gols de Raphael Veiga e Danilo, pela fase de grupos do Campeonato Paulista 2022 – o Timão marcou com Róger Guedes. Já na primeiro turno do Brasileiro, o confronto foi realizado na Arena Barueri e também teve o lado verde vencedor. Na ocasião, Dudu, Gustavo Gómez e Rony construíram o triunfo por 3 a 0, em resultado que balançou o treinador do clube do Parque São Jorge. Agora, Vitor Pereira espera mudar o cenário para se reerguer na temporada, enquanto Abel busca manter o retrospecto diante do compatriota.