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Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Corinthians e São Paulo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo, às 18h30, na Neo Química Arena

  • Por Jovem Pan
  • 10/05/2026 09h30
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Jovem Pan Corinthians e São Paulo se enfrentam no início da noite deste domingo, às 18h30 O confronto acontece pela 15ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo (10) às 18h30, na Neo Química Arena, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela 15ª rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

Onde assistir Corinthians x São Paulo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 17h30. A narração será de Nilson César, com reportagens de Victor Boni e comentários de Vampeta e Flávio Prado.

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