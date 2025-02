São Paulo confirma lesão de Pablo Maia e volante passará por cirurgia

Atleta lesionou o tornozelo direito neste domingo (23), durante a partida em que o Tricolor venceu o São Bernardo pelo Campeonato Paulista; não há data estipulada de retorno do jogador

Reprodução/Instagram/@pablo_maia02 A gravidade da lesão foi confirmada como uma lesão ligamentar



Pablo Maia, volante do São Paulo, enfrentou uma lesão no tornozelo direito e precisará passar por uma cirurgia, o que o deixará fora de ação por um tempo. O incidente aconteceu neste domingo (23), durante a partida em que o Tricolor Paulista venceu o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. A gravidade da lesão foi confirmada como uma lesão ligamentar. Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, informou que ainda não há uma previsão para o retorno de Maia aos gramados. A situação é preocupante para a equipe, que já conta com desfalques importantes. Apesar disso, Belmonte afirmou que não há planos para a contratação de um novo jogador para a posição.

O diretor ressaltou que a solução para a ausência de Maia será buscar alternativas dentro do próprio elenco. Ele acredita que os jogadores disponíveis podem suprir a falta do volante e manter a competitividade da equipe nas próximas partidas. Além disso, uma possível boa notícia para o São Paulo é a recuperação do atacante Ferreirinha, que está se recuperando de uma lesão na coxa. Sua volta pode trazer um reforço significativo ao time, que busca manter um bom desempenho no campeonato.

Veja a nota publicada pelo São Paulo

“O volante Pablo Maia teve diagnosticada uma lesão ligamentar no tornozelo direito nesta segunda-feira (24) e passará por procedimento cirúrgico na próxima quarta (26).

Substituído no primeiro tempo da partida contra o São Bernardo devido a um entorse no tornozelo direito, o meio-campista passou por exames já na noite de domingo (23), no Hospital Albert Einstein, e hoje retornou ao local para avaliações complementares com uma junta médica, que apontou a necessidade da cirurgia.”

