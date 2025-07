Luciano define jogo em três minutos, São Paulo bate Corinthians e volta a vencer no Brasileirão

Tricolor não ganhava desde o dia 17 de maio, quando derrotou o Grêmio; vitória aumenta o tabu de 15 anos do São Paulo sobre o rival, que não ganha no Morumbi desde 7 de novembro de 2010

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Luciano jogador do São Paulo comemora seu gol durante partida contra o Corinthians no estádio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2025



O São Paulo voltou a vencer no Brasileirão depois de dois meses. O tricolor vinha de 4 derrotas e um empate, e a última vitória foi no dia 17 de maio. A equipe de Hernán Crespo recebeu o Corinitinhas m na noite deste sábado (19) pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro e venceu por 2 a 0, com dois gols marcados por Luciano. Há 15 anos o tricolor não perde para o rival dentro de casa. A última derrota foi 7 de novembro de 2010, são 14 jogos de tabu. Os dois times foram para a partida precisando do resultado. Com o resultado o tricolor abriu três pontos da zona de rebaixamento e subiu para a 13ª posição com 16 pontos.

O tricolor, empatou com o RB Bragantino na última rodada e flerta com a zona de rebaixamento, já o alvinegro, venceu o Ceará fora de casa por 1 a 0, mas ainda não conseguiu embalar na competição e fazer o torcedor confiar no trabalho de Dorival Júnior, que assumiu o time em abril. O jogo de jogo, marcou a primeira partida de Hernán Crespo no Morumbi com a presença de público, em sua última passagem, em 2021, quando tirou o São Paulo da fila do título do Campeonato Paulista, o mundo vivia a pandemia de Covid-19 e a presença de público no estádio estava proibida.

Por outro lado, esse foi o primeiro jogo de Dorival Júnior contra seu antigo time. O treinador deixou o São Paulo em janeiro de 2024 para assumir a Seleção Brasileira, cargo que ficou até março, quando foi demitido após a derrota do Brasil para a Argentina nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O São Paulo já começou o jogo com ausências. Isso porque durante o aquecimento, Enzo Díaz não se sentiu bem e preciso ser alterado em cima da hora. Wendell entrou no lugar dele. O jogador, desde que chegou ao time tricolor, não conseguiu se firmar na equipe e nem conquistar o tricolor. Mas na partida de hoje, ele foi importante na criação dos dois gols.

O primeiro tempo foi e domínio total do São Paulo, com Luciano fazendo o nome do jogo. O tricolor, que sobre com lesões no elenco, perdeu Oscar aos 15 minutos do primeiro tempo. O jogador sentiu as costas e precisou ser substituído. Sem um dos líderes do time, Luciano assumiu a posição e representou. Nas duas chances concretas que teve de balançar as redes, não desperdiçou. Na primeira, recebeu o passe de André Silva e bateu cruzado, abrindo o placar para os donos da casa. Dois minutos depois ele marcou o segundo. Dessa a jogada começou após um passe de Arboleda, que Felix Torres falhou e Wendel aproveitou, para cruzar para Luciano, que foi mais rápido do que o goleiro Hugo e matou o goleiro da jogada, desviando a bola para o fundo do gol, de forma indefensável.

No primeiro tempo, a única chegada do Corinthians foi quando o jogo ainda estava zero a zero. Memphis Depay achou um passe no meio da defesa tricolor para Romero, que saiu na cara do gol. No chute, Rafael fez uma defesa espetacular e evitou o que poderia ter mudado a primeira etapa da partida. Na volta para etapa final o Corinthians fez três alterações, tirou Depay, Martinéz e Feliz Torres, e colocou Gui Negão, Léo Maná e Raniele. As alterações, no entanto, não surtiram efeito e apesar do alvinegro ter demonstrado uma reação no começo do segundo tempo, logo foi dominado pelo São Paulo novamente, que seguiu criando oportunidades e levando perigo ao gol de Hugo. Descontente com o jogo, Dorival mexeu mais uma vez, colocou Talles Magno e Angileri em busca de tentar uma reação.

Crespo, em busca de manter o resultado, também mexeu. Colocou Ferreira e Pablo Maia, e tirou André Silva e Bobadilla. Apostando no contra-ataque de Ferreira, que vem tentado ganhar ritmo de jogo após se recuperar de lesão. O Argentino mexeu mais no time, tirou Luciano, que saiu ovaciona, e colocou o chileno Tapia, estreante que chegou recentemente vindo de empréstimo do River Plate. Também tirou Alan Franco e colocou Sabino. No final do jogo o Raniele conseguiu achar uma cabeçada após cobrança de escanteio, mas Rafael foi melhor e defendeu o que poderia ter sido o gol corintiano. São Paulo volta a jogar na quarta-feira (23) contra o Juventude às 19h, enquanto Corinthians encara o Cruzeiro, na mesma quarta, às 18h30.