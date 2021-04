Mateus Vital nega aglomeração após foto com amigos: ‘Maldade ou necessidade de criar algo’

Meio-campista do Corinthians, que está se recuperando de uma lesão, disse que os colegas são pessoas do ‘seu convívio’

Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini comemora vitória do Corinthians contra o Botafogo com Vital



O meio-campista Mateus Vital passou a ser criticado por muitos torcedores do Corinthians por compartilhar uma foto em que aparece com os amigos, na noite da última quinta-feira, 8. Em um ‘stories”, o jogador, que está afastado após passar por uma artroscopia no joelho direito, aparece ao lado de colegas, com uma bandeja de carne ao lado e também um narguilé. Em contato com a reportagem do Grupo Jovem Pan, porém, assessoria do meia negou que ele tenha se aglomerado com pessoas fora de seu convívio. “Mateus estava com a família em casa, pessoas do seu convívio. Não existe aglomeração alguma, mas sim maldade ou necessidade de criar e plantar o que não existe ao soltar isso”, disse.

Mesmo após o segundo surto de infecções pelo novo coronavírus no clube, alguns jogadores do Corinthians protagonizaram alguns casos polêmicos. O atacante Jô e o meio-campista Rómulo Otero, por exemplo, foram flagrados em um resort. Já o jovem Rodrigo Varanda, no último final de semana, tirou uma foto sem máscara ao lado de amigos, em uma quadra na Favela do Pau Queimado, no Tatuapé, bairro da zona leste da capital paulista.