MP entra com pedido de intervenção judicial no Corinthians
O Ministério Público (MP) protocolou nessa segunda-feira (23) na Justiça um pedido de recuperação judicial na administração do Corinthians. A ação civil pública foi registrada na Vara Cível do Tatuapé, pelos promotores Luiz Ambra Neto e Silvio Antonio Marques. Agora, a decisão sobre os próximos passos será tomada pelo Judiciário.
O pedido do MP pede o afastamento imediato do presidente do Corinthians, Osmar Stábile, e do vice-presidente do clube, Armando Mendonça, e a nomeação de uma comissão interventora independente, composta por três profissionais especializados nas áreas jurídica, financeira e de compliance.
*Matéria em atualização
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