Polícia indicia seis pessoas por sequestro de Marcelinho Carioca em SP

Suspeitos vão responder por sequestro, extorsão, formação de quadrilha, roubo, lavagem de dinheiro e receptação

Reprodução/Redes sociais Marcelinho Carioca confirma sequestro em vídeo



A Polícia Civil indiciou seis suspeitos por participar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, ocorrido no último fim de semana, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. As pessoas vão responder por sequestro, extorsão, formação de quadrilha, roubo, lavagem de dinheiro e receptação. Até o momento, quatro suspeitos estão presos preventivamente, enquanto outros dois estão sendo procurados. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os detidos são dois homens, de 29 e 37 anos, e duas mulheres, de 18 e 30 anos. Responsável por investigar o caso, a Delegacia Antissequestro acredita que outras pessoas participaram do crime.

Além do ídolo do Corinthians, uma mulher também foi raptada no último sábado. Em vídeo que circulou nas redes sociais, ambos afirmaram que possuíam um caso. Quando foi libertado, porém, o “Pé de Anjo” revelou que só deu essa versão porque estava sendo ameaçado sob arma de fogo e declarou ser amigo da mulher. Ainda conforme o relato do ex-atleta, ambos foram sequestrados no sábado à noite, quando se encontraram para trocar ingressos do show “Tardezinha”, do cantor Thiaguinho. Marcelinho Carioca perdeu cerca de R$ 40 mil. Até o momento, parte do valor foi recuperado.