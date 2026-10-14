Seedorf é apresentado como técnico do Corinthians: ‘Um dos maiores clubes do mundo’

Longe da área técnica desde 2019, holandês terá um desafio indigesto no clube logo de cara: afastar qualquer possibilidade de rebaixamento em meio a oito derrotas seguidas no Brasileiro

O Corinthians apresentou nesta quarta-feira (14) o holandês Clarence Seedorf como novo técnico da equipe. Durante a entrevista coletiva, o ex-atleta classificou o convite como uma oportunidade única na carreira e definiu o Timão como “um dos maiores clubes do mundo”.

“Essa situação é uma grande oportunidade para mim. É um dos maiores clubes do mundo. Isso não passa todo dia pelo seu caminho” Clarence Seedorf em entrevista coletiva

Aos 50 anos, o ex-meio-campista assume o Corinthians em meio a uma crise de oito derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O Timão está na 16ª posição da competição, com 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento para a Série B.

“É uma situação complicada e complexa. Eu estou aqui porque acredito nos ingredientes que tenho. A estrutura é fantástica e um momento negativo pode virar em dois segundos […] Sabemos da dificuldade, vivemos essa dificuldade como jogador. Como treinador sempre peguei momentos ruins dos times”, disse Seedorf.

O holandês estava afastado do comando de equipes desde 2019, quando dirigiu a seleção de Camarões. Antes, passou por clubes como Milan, da Itália, Shenzhen FC, da China, e Deportivo La Coruña, da Espanha.

“Eu não fiquei sem estar no futebol, sempre estive próximo. Longe de um clube, não queria pegar as coisas que estavam me oferecendo, não acreditava nos projetos. Tive outros papeis como conselheiro e dirigente e analisando jogos de um nível alto, de Champions League” Clarence Seedorf

Seedorf assinou contrato com o Corinthians até o fim de 2027 e terá como primeiro desafio oficial a partida contra o Vitória, na próxima segunda-feira (19), na Neo Química Arena, pela 31ª rodada do Brasileirão.