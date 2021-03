Vagner Mancini projeta estreia do Corinthians diante do Salgueiro na Copa do Brasil

O treinador corintiano comemorou o retorno de alguns jogadores que contraíram a Covid-19 e falou da importância de uma classificação no torneio para o cube

RJ - BRASILEIRO A 2020, BOTAFOGO X CORINTHIAS - ESPORTES - BRASILEIRO A 2020, BOTAFOGO X CORINTHIAS - Mateus Vital jogador do Corinthians comemora seu gol com Vagner Mancini técnico da sua equipe durante partida contra o Botafogo no estádio Engenhão pelo campeonato Brasileiro A 2020. 27/12/2020 - Foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini comemora vitória do Corinthians contra o Botafogo com Vital



O treinador Vagner Mancini sabe que o Corinthians precisa passar pelo Salgueiro, nesta quarta-feira, 17, para manter a tranquilidade neste início de temporada. Em entrevista ao canal oficial do clube, o técnico ressaltou a importância em avançar para a 2ª fase da Copa do Brasil, no confronto marcado para às 21h30 de hoje, em Pernambuco. Além disso, o comandante do Alvinegro também comemorou o retorno de alguns jogadores que contraíram a Covid-19, como Lucas Piton, Raul Gustavo, Caique, Xavier e Guilherme Castellani.

“A competição é muito importante! Não só pelo o que o clube pode arrecadar, mas em função de projeção, da gente chegar ao título e buscar uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu tenho a volta de vários jogadores que estavam afastados por causa Covid-19, o que me dá um leque de opções maiores. É importante que você vê que todo o elenco está convicto de que vai enfrentar o Salgueiro motivado. Ainda assim, o Corinthians quer conquistar a vaga porque é uma competição que gostamos disputar. Se vencermos, sabemos a importância para o vencedor”, disse Mancini.

O Timão precisa de apenas um empate para garantir a classificação diante do Salgueiro, jogo que será transmitido pela Jovem Pan no AM 620, FM 100,9 e no YouTube, com a narração de Fausto Favara, comentários de Vampeta e reportagem de Marcio Spimpolo.