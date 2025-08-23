Cruzeiro x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Cruzeiro e Internacional se enfrentam pelo Brasileirão



Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 18h30, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Raí Monteiro e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui