Jovem Pan > Esportes > Futebol > Cruzeiro x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Cruzeiro x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 23/08/2025 18h00
  • BlueSky
Arte/Jovem Pan Cruzeiro x Internacional Cruzeiro e Internacional se enfrentam pelo Brasileirão

Cruzeiro e Internacional se enfrentam neste sábado (23), às 18h30, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h. Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Raí Monteiro e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui 

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >