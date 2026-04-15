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Cruzeiro x Universidad Católica: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 2ª rodada da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 15/04/2026 15h11
  • BlueSky
GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO matheus pereira Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (15), pela 2ª rodada da Copa Libertadores

Cruzeiro e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 19h, no Mineirão, em partida válida pela 2ª rodada da Copa Libertadores.

O Cruzeiro ocupa atualmente a 2ª colocação do grupo D, com 3 pontos. Do outro lado, a Universidad Católica aparece no 3º lugar, com nenhum ponto.

Onde assistir Cruzeiro x Universidad Católica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (Streaming).

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