Cusco FC x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo desta quarta-feira (8) acontece pela 1ª rodada da Copa Libertadores; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Divulgação / Flamengo Cusco e Flamengo se enfrentam pela 1ª rodada da Copa Libertadores



Cusco (PER) e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em partida válida pela 1ª rodada da Copa Libertadores.

O Cusco chega para a partida ocupando a 6ª colocação, com 13 pontos, e vem de vitória contra o Melgar, por 3 x 1. Já o Flamengo aparece em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos.

Onde assistir Cusco FC x Flamengo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo (TV aberta), getv e Paramount+ (streaming).