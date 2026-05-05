Jovem Pan > Esportes > Futebol > Deportivo Riestra x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Deportivo Riestra x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 05/05/2026 15h49
  • BlueSky
LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Grêmio em partida contra Coritiba pelo Brasileirão 2026 Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, no Estádio Nuevo Gasômetro, casa do San Lorenzo, em Buenos Aires, em partida válida pela quarto rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O Deportivo Riestra vem de um empate por 0 x 0 com o Lanús no sábado (2), pelo Campeonato Argentino. Já o Grêmio também vem de um empate por 0 x 0, mas contra o Athletico, também no sábado, pelo Campeonato Boliviano.

Onde assistir Deportivo Riestra x Grêmio ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+ (streaming).

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >