Favoritos à Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026: quem pode levar o prêmio

Com o Mundial batendo à porta, astros de França, Inglaterra, Brasil e Espanha lideram as projeções para conquistar o troféu de melhor jogador

Os atacantes Kylian Mbappé, Harry Kane e Vinícius Júnior chegam a maio de 2026 como os principais favoritos para conquistar a Bola de Ouro da Copa do Mundo, prêmio oficial entregue pela Fifa ao melhor jogador do torneio. Com a competição marcada para começar no mês que vem nos Estados Unidos, México e Canadá, as previsões colocam esses astros na linha de frente por unirem o excelente desempenho no futebol europeu ao favoritismo de suas seleções nacionais para chegar à grande final.

O rei da premiação: o recorde histórico de Lionel Messi

Para entender o peso desta honraria, é preciso olhar para quem domina a sua história. Desde que o prêmio foi oficializado nos moldes atuais em 1982, Lionel Messi é o único jogador a receber a Bola de Ouro da Copa do Mundo em duas edições diferentes. O camisa 10 foi eleito o craque da competição no vice-campeonato de 2014, disputado no Brasil, e repetiu o feito de forma irretocável ao liderar a Argentina no tricampeonato de 2022, no Catar.

Às vésperas da bola rolar na América do Norte, a perspectiva de uma “Última Dança” mantém o capitão argentino em pauta. Mesmo jogando em uma liga menos intensa pelo Inter Miami, sua genialidade e a força do elenco comandado por Lionel Scaloni garantem que seu nome ainda seja tratado com enorme respeito e citado na lista de potenciais vencedores.

Os grandes favoritos ao prêmio nos Estados Unidos, México e Canadá

A corrida pelo posto de melhor do mundo durante o torneio envolve jogadores com capacidade de desequilibrar partidas difíceis em um toque de bola. Abaixo, ranqueamos quem são os grandes favoritos para ganhar a Bola de Ouro na Copa do Mundo 2026:

1. Kylian Mbappé (França)

O atacante francês é hoje o nome mais temido do futebol mundial em torneios de curta duração. Campeão em 2018 e artilheiro isolado em 2022, ele assumiu o protagonismo da equipe no Real Madrid e conta com o suporte do elenco mais estrelado desta edição para brilhar nas fases eliminatórias.

2. Harry Kane (Inglaterra)

O capitão inglês evoluiu de um artilheiro clássico para um construtor de jogadas de elite. Atuando pelo Bayern de Munique, sua regularidade impressiona os críticos, e ele chega à Copa como a peça de engrenagem fundamental da Inglaterra. Se sua equipe avançar às semifinais, seus números de gols e assistências podem garantir a eleição.

3. Vinícius Júnior (Brasil)

O atacante chega ao seu segundo Mundial com o status de grande esperança técnica da seleção brasileira. Acostumado a definir as rodadas decisivas da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, ele precisa apenas transferir seu poder de decisão para os mata-matas da Copa do Mundo para garantir o prêmio para o Brasil.

4. Lamine Yamal (Espanha)

Aos 18 anos, a estrela da camisa do Barcelona prova continuamente que não sente a pressão dos grandes palcos, carregando o sucesso que mostrou na Eurocopa. Em um sistema espanhol coletivamente engrenado, a velocidade, o drible e a finalização de Yamal são o toque de imprevisibilidade que os juízes da Fifa costumam valorizar.

5. Michael Olise (França)

Uma das ascensões mais velozes do cenário internacional. No Bayern de Munique, Olise empilhou assistências de forma assustadora, transformando-se no motor criativo da forte seleção francesa. Com sua visão de jogo diferenciada, ele é uma ameaça dupla ao lado de Mbappé.

Como o momento nos clubes projeta o sucesso na competição

O prêmio de melhor jogador de uma Copa do Mundo nunca foi concedido pelo conjunto da carreira, mas sempre pelo impacto absoluto durante a competição. No entanto, quem desembarca no país-sede logo após dominar o continente europeu carrega a confiança necessária para chamar a responsabilidade.

É por isso que jogadores imersos na melhor fase de suas vidas, como o inglês Jude Bellingham e o jovem francês Michael Olise, escalaram os prognósticos rapidamente. O ritmo competitivo exigido na Liga dos Campeões forja o atleta que vai aguentar a pressão de um torneio mundial com o número recorde de partidas e desgaste.

Erguer a Bola de Ouro da Copa do Mundo coloca o atleta instantaneamente em uma lista sagrada do esporte, ao lado de ícones absolutos como Diego Maradona, Romário, Ronaldo Fenômeno e Zinedine Zidane. Em julho de 2026, quem receber o troféu de ouro gravará o próprio nome como a principal figura do maior evento esportivo do planeta.