Flamengo assume liderança do Grupo A da Libertadores após golear Independiente Medellín

O Rubro-Negro anotou quatro gols contra os colombianos e segue 100% no torneio continental

JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique marcou o segundo e serviu Arrascaeta para fazer o terceiro gol do Rubro-Negro



No primeiro jogo da Libertadores no Maracanã após a conquista do tetracampeonato, o Flamengo fez bem seu dever de casa diante da torcida. Em ascensão sob o comando de Leonardo Jardim, o time carioca não teve dificuldade para manter os 100% na competição e goleou o Independiente Medellín-COL por 4 a 1, nesta quinta-feira (16), pela segunda rodada do Grupo A.

Em rotação alta, o Flamengo explorou bem a velocidade e expunha a defesa colombiana toda vez que chegava na área. Foi assim que marcou os gols da vitória, com Paquetá, Bruno Henrique e Arrascaeta, todos de dentro da área. É bem verdade que chegou a levar um susto com Yoni González, mas um time tão calejado não se desesperou. No último lance, ainda deu tempo de Pedro transformar a vitória em goleada.

Com 100%, o Flamengo soma seis pontos, dois a mais que o segundo colocado, Estudiantes-ARG, com quatro, e cinco do próprio Medellín, que soma um ponto e está na zona de classificação para os playoffs da Sul-Americana.

Era de se esperar um Flamengo com rotação alta. Com troca de passes envolventes, conseguia costurar boas jogadas pelos lados do campo e viu Carrascal furar na pequena área. Com repertório cheio, as infiltrações pelo meio também davam resultado. Foi assim que Paquetá abriu o placar, aos 14, ao receber passe na área de Ayrton Lucas e dominar já ajeitando para o chute cruzado.

O time carioca também tinha a bola parada como arma, principalmente com Arrascaeta, que parou em grande defesa de Chaux. Na sequência, o uruguaio ainda cabeceou na trave. O Independiente ficava à espreita pelo contra-ataque e aproveitou o erro de Carrascal para empatar com Yoni González. O drama carioca durou pouco. Arrascaeta recebeu em profundidade e cruzou na medida para Bruno Henrique testar firme para as redes. Os colombianos ainda carimbaram a trave de Rossi nos acréscimos.

Calejado, o Flamengo não se desesperou com o final do primeiro tempo e voltou do intervalo na mesma postura. Arrascaeta deu passe para Bruno Henrique, que devolveu o favor e o uruguaio bateu de primeira para ampliar. O gol cedo minou qualquer tentativa colombiana de reagir. Agora acuados, viraram presa fácil, com o Flamengo trocando passes sem ser incomodado.

O duelo poderia ter se tornado goleada, mas o tento de Léo Pereira foi anulado pelo árbitro por impedimento. A reta final foi de domínio carioca, gastando tempo e ao mesmo tempo vivia a expectativa de um quarto gol. Até que no último lance, Luiz Araújo serviu Pedro, que bateu de bico e fechou a noite perfeita no Maracanã.

O Flamengo volta a campo no domingo (19), às 19h30, diante do Bahia, ainda no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4 × 1 INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá (Pedro) e Arrascaeta (Plata); Carrascal (Wallace Yan), Bruno Henrique (De la Cruz) e Samuel Lino (Luiz Araújo). Técnico: Leonardo Jardim.

INDEPENDIENTE MEDELLÍN: Chaux; Leyser Chaverra (Diego Moreno), Ortiz e Londoño; Esneyder Mena (Hayen Palacios), Serna, Perlaza (Loboa) e Fabra; Francisco Chaverra (Cataño), Fydriszewski e Yoni González (Montaño). Técnico: Alejandro Restrepo.

GOLS: Paquetá, aos 14, Yoni González, aos 39, Bruno Henrique, aos 45 minutos do primeiro tempo. Arrascaeta, aos três, Pedro, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO: Andrés Matonte (URU).

CARTÕES AMARELOS: Luiz Araújo, Leyser Chaverra, Perlaza e Cataño.

RENDA: R$ 3.522.773,75.

PÚBLICO: 55.311 torcedores.

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).