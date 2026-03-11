Flamengo x Cruzeiro: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan
Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão
Arte Jovem Pan
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Sila e Rodrigo Viga, no Youtube.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.