Flamengo x Cruzeiro: assista ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

  • Por Jovem Pan
  • 11/03/2026 21h00
Arte Jovem Pan Flamengo x Cruzeiro

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de José Manoel de Barros, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Sila e Rodrigo Viga, no Youtube.

Assista à transmissão

Comentários

