Flamengo x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quinta rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Flamengo está na 12ª posição. Soma 4 pontos e vem de uma vitória e um empate nos últimos jogos. Esse será o primeiro jogo do na competição sob o comando de Léo Jardim, que assumiu no lugar de Filipe Luís.

Já o Cruzeiro, aparece em 29º lugar com soma 2 pontos. O time ainda não venceu no campeonato.

Onde assistir Flamengo x Cruzeiro ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e Youtube, com início da cobertura a partir das 21h.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela TV Globo, ge tv e Premiere.