Flamengo x Mirassol: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan
Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Jose Manoel de Barros, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Daniel Lian.
Confira a transmissão da Jovem Pan
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