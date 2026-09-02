Flamengo x Mirassol: acompanhe ao vivo a transmissão da Jovem Pan

Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (2), em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 19h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Jose Manoel de Barros, comentários de Felippe Facincani e reportagem de Daniel Lian.

Confira a transmissão da Jovem Pan