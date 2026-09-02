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Flamengo x Mirassol: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Os times se enfrentam pela Copa do Brasil nesta terça-feira (2), às 19h30, no Maracanã

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Gonzalo Plata
Gonzalo Plata Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Maracanã, em partida válida pela 4ª rodada do Brasileirão.

Com um jogo a menos em relação ao Palmeiras, o Flamengo tem a oportunidade de aproveitar o jogo que foi atrasado para diminuir significativamente a distância para o líder.

O Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 0 no clássico disputado no Maracanã. O resultado deixou a equipe comandada por Leonardo Jardim com 48 pontos, quatro atrás do Palmeiras. Uma vitória sobre o Mirassol deixa o Flamengo a apenas um ponto da liderança.

Já o Mirassol luta para se afastar da zona de rebaixamento e chega ao Rio de Janeiro após arrancar um empate em 1 a 1 contra o Palmeiras. O resultado permitiu à equipe do interior paulista deixar o Z-4 e ganhar confiança para a sequência do Brasileirão.

Onde assistir Santos x Palmeiras ao vivo

O torcedor poderá acompanhar o duelo ao vivo pelo Premiere.

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