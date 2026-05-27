Fluminense x Deportivo La Guaira: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam pela Copa Libertadores 2026 nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO O Fluminense chega pressionado e precisando da vitória para seguir com chances de avançar no torneio, além de depender de outro resultado na rodada.



Fluminense e Deportivo La Guaira se enfrentam pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O duelo coloca frente a frente duas equipes em situações distintas na disputa pela classificação.

O Fluminense chega pressionado e precisando da vitória para seguir com chances de avançar no torneio, além de depender de outro resultado na rodada. Do outro lado, o Deportivo La Guaira tenta uma última arrancada para manter vivo o sonho de classificação, ainda que também tenha como cenário alternativo a disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana.

Onde assistir Fluminense x Deportivo La Guaira ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Disney+, com início da cobertura a partir das 21h30.