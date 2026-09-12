Em estreia pelo Al-Hillal, Martinelli brilha com hat-trick e garante vitória
Em seus primeiros passos na Arábia Saudita, o atacante Gabriel Martinelli brilhou neste sábado (12) com um hat-trick na vitória do Al-Hilal sobre o Al-Taawon, por 6 a 0. O brasileiro balançou as redes pela primeira vez com a nova camisa e garantiu a liderança provisória da equipe na liga nacional.
O ex-Arsenal teve auxílio de outros jogadores que vieram da Premier League recentemente. Um deles foi Ollie Watkins, ex-Aston Villa, autor de dois gols na partida e de uma assistência para o brasileiro. Crys Summerville, recém-contratado do West Ham, também passe para o atacante anotar. O saudita Sultan Mandash complementou o placar na segunda etapa.
No primeiro gol, aos 18 do primeiro tempo, Gabriel aproveitou a confusão dentro da área e ficou com a sobra. Ele ganhou da defesa adversária e bateu no canto do também brasileiro Mailson. Aos 43 minutos de bola rolando, o atacante fez o segundo, após receber bom passe de Watkins, deixar o zagueiro no chão, e bater na saída do arqueiro.
Aos 5 minutos da etapa complementar, o atacante recebeu ótimo passe de Summerville e apenas empurrou para o fundo das redes. Essa é apenas a segunda vez em que o brasileiro balançou as redes três vezes em um mesmo jogo. A primeira foi também foi neste ano, em janeiro, na vitória do Arsenal diante do Portsmouth, pela Copa da Inglaterra.
Gabriel Martinelli foi anunciado pelo Al-Hilal no início de setembro, negociado pelo Arsenal por 70 milhões de euros (R$ 416 milhões). O atleta ficou sete temporadas na equipe de Londres e foi lembrado pelos técnicos Tite e Carlo Ancelotti para integrar o elenco do Brasil nas Copas de 2022 e 2026.
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