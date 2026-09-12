Köln e Werder Bremen empatam em 1 a 1 na Bundesliga
O 1. FC Köln e o Werder Bremen empataram por 1 a 1 neste sábado (12), no RheinEnergieStadion, pela terceira rodada da Bundesliga. O confronto, válido pela temporada 2026/27, terminou com o placar aberto pelos donos da casa e equilibrado pelos visitantes no segundo tempo.
Os anfitriões tiveram chance clara logo no início. Aos 8 minutos, Thijs Dallinga cobrou pênalti, mas o goleiro do Werder Bremen defendeu. Três minutos depois, Linton Maina abriu o placar, com assistência de Ellyes Skhiri. O gol deu vantagem ao Köln no intervalo.
Na etapa final, o Werder Bremen pressionou e chegou ao empate aos 69 minutos. Niclas Füllkrug aproveitou cobrança de escanteio e deixou tudo igual. O resultado valeu um ponto para cada lado.
Antes da partida, as duas equipes somavam três pontos na tabela. O empate deixa Köln e Werder Bremen com quatro pontos após três rodadas. O próximo compromisso de ambos será na quarta rodada da competição.
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