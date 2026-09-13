Hertha Berlim vence Osnabrück por 3 a 1 e segue 100% na 2. Bundesliga
O Hertha BSC manteve a campanha perfeita na 2. Bundesliga ao vencer o VfL Osnabrück por 3 a 1 (0 a 0 no intervalo), neste domingo (13), no estádio an der Bremer Brücke. Com o resultado, os berlinenses chegaram ao quinto triunfo em cinco jogos e seguem isolados na liderança, com 15 pontos.
O capitão Josip Brekalo abriu o placar aos 50 minutos, com um chute de cerca de 25 metros. Kevin Sessa ampliou aos 70. Jonathan Gomez descontou para o time da casa aos 82, mas Farid Alfa-Ruprecht definiu a vitória nos acréscimos (90+2). Antes do gol de empate, o goleiro Marius Gersbeck havia defendido um pênalti de Robin Meißner, aos 60 minutos, após revisão do VAR por mão na bola.
O recém-promovido Osnabrück lutou de igual para igual na maior parte do tempo e teve boa atuação combativa diante de 15.741 torcedores. O Hertha, no entanto, foi superior nas chances criadas e na qualidade técnica, confirmando o melhor início de temporada da história do clube na elite e na segunda divisão alemã.
Com a vitória, o time de Stefan Leitl segue invicto e com dois pontos de vantagem sobre o Nürnberg. Já o Osnabrück permanece na parte intermediária da tabela, com seis pontos após cinco rodadas.
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