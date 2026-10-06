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Argentina x Benin: onde assistir último jogo de Messi

O jogo marca a despedida do craque Lionel Messi da seleção

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Messi após ser vice-campeão da Copa do Mundo, no domingo (19)
Messi após ser vice-campeão da Copa do Mundo, no domingo (19) MARCELO MACHADO DE MELO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Argentina e Benin se enfrentam nesta terça-feira (6) às 20h, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogo marca a despedida do craque Lionel Messi da seleção.

Onde assistir ao vivo

A partida será transmitida pelo SporTV e geTV.

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