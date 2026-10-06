Argentina x Benin: onde assistir último jogo de Messi
Argentina e Benin se enfrentam nesta terça-feira (6) às 20h, no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O jogo marca a despedida do craque Lionel Messi da seleção.
Onde assistir ao vivo
A partida será transmitida pelo SporTV e geTV.
Assuntos
continue lendo
- Croácia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 3 horas
- Uefa decide quem fica com a camisa 7 após saída de Cristiano Ronaldo de Portugal Estadão Conteúdo · há 5 dias
- Cristiano Ronaldo deixa concentração de Portugal após entrevero com Jesus Estadão Conteúdo · há 6 dias
- Premier League considera Manchester City culpado de infrações financeiras AFP · há 7 dias