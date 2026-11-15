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Ronaldinho Gaúcho participa de gol em retorno ao futebol após 11 anos

Sócio do Ravenna, time da terceira divisão da Itália, camisa 10 esteve em campo no primeiro tempo na vitória da equipe por 2 a 0 contra o Forlì

Estadão Conteúdo

Ronaldinho Gaúcho durante Ravenna e Forlì
Ronaldinho Gaúcho durante Ravenna e Forlì STEFANO RELLANDINI / AFP

Ronaldinho Gaúcho voltou a disputar uma partida oficial de futebol neste domingo (15), após 11 anos longe dos gramados profissionais. Aos 46 anos, o brasileiro foi titular do Ravenna, da terceira divisão italiana, na partida contra o Forlì, no estádio Bruno Benelli, em Ravenna, na Itália. O camisa 10 participou da construção do primeiro gol da equipe, que venceu por 2 a 0, e recebeu aplausos até dos torcedores adversários.

A última vez que Ronaldinho havia disputado um jogo oficial havia sido em 26 de setembro de 2015, quando ainda defendia o Fluminense. Na ocasião, o meia começou como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Goiás, mas foi substituído no intervalo. Dois dias depois, rescindiu seu contrato com o clube carioca.

Escalado pelo técnico Andrea Mandorlini, Ronaldinho começou a partida no ataque do Ravenna, com liberdade para se movimentar pelo setor ofensivo. Logo nos primeiros minutos, recebeu a bola na entrada da área e tentou um passe de primeira, interceptado pela defesa. O brasileiro também ficou responsável pelas cobranças de escanteio e levou perigo em uma delas, quando Giulio Donati cabeceou e obrigou o goleiro Martelli a fazer uma boa defesa.

Apesar da expectativa em torno do retorno do brasileiro, o Forlì também criou oportunidades. A equipe visitante acertou o travessão em uma finalização de fora da área e voltou a assustar aos 27 minutos, quando Macri chutou cruzado, rente à trave direita.

O gol do Ravenna saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, em uma jogada que começou com a participação de Ronaldinho. Após uma troca de passes na entrada da área, Lorenzo Lonardi encontrou Giulio Donati, que acertou um chute cruzado de pé direito para abrir o placar.

Sem a mesma velocidade dos tempos em que esteve entre os melhores jogadores do mundo, Ronaldinho buscou participar das jogadas ofensivas e também mostrou disposição na marcação. Aos 40 minutos, chegou a dar um carrinho no meio-campo para tentar recuperar a bola, mas não conseguiu tirar a posse do adversário

Em outro lance, o brasileiro recebeu dentro da área e tocou para Simone Rabbi, que acertou o travessão. A jogada, porém, foi anulada por impedimento de Ronaldinho.

Ao fim do primeiro tempo, o “Bruxo” saudou os torcedores e foi aplaudido não apenas pela torcida do Ravenna, mas também pelos visitantes do Forlì. Ronaldinho não voltou para o segundo tempo e deu lugar a Matteo Maggio, encerrando sua reestreia após disputar toda a primeira etapa.

Mesmo sem Ronaldinho, o Ravenna manteve o controle da partida no segundo tempo e pouco foi ameaçado pelo Forlì. Aos 12 minutos, o brasileiro Vinícius foi derrubado na entrada da área, mas conseguiu tocar para Simone Rabbi, que finalizou cruzado e ampliou a vantagem para 2 a 0.

O retorno de Ronaldinho ao futebol profissional faz parte de um projeto que vai além das quatro linhas. O brasileiro também adquiriu uma participação societária no Ravenna, em uma iniciativa liderada pelo empresário Ignazio Cipriani para atrair investidores e ampliar a visibilidade internacional do clube. Para a partida, a diretoria chegou a instalar uma arquibancada temporária, batizada de “Tribuna R10”, para atender o grande número de torcedores interessados na partida.

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