A eleição da instituição máxima do futebol está prevista para ser realizada em março, no Marrocos

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) manifestou, nesta sexta-feira (20), seu “firme apoio” à candidatura de Gianni Infantino à reeleição como presidente da Fifa.

As dez associações que compõem o bloco, incluindo as influentes federações da Argentina e do Brasil, ratificaram por “unanimidade” seu respaldo ao dirigente ítalo-suíço nas eleições previstas para março, no Marrocos.

“Trata-se de um reconhecimento à liderança do atual titular da Fifa e às transformações positivas no futebol”, escreveu a Conmebol em um comunicado, após uma reunião de seus dirigentes em Barranquilla.

Vários dos principais dirigentes da entidade se encontram na cidade da costa caribenha colombiana, que sediará, no sábado (21), a final da Copa Sul-Americana entre o argentino Boca Juniors e o Atlético-MG.

A Conmebol tem sido uma aliada sólida de Infantino, no cargo desde 2016, e três de seus países-membros — Argentina, Paraguai e Uruguai — sediarão partidas da Copa do Mundo de 2030.

A entidade chegou a manifestar seu apoio mesmo quando a liderança do dirigente máximo do futebol foi duramente questionada, devido ao seu projeto, que acabou fracassando, de abrir o Mundial e outras competições a investimentos privados.

No entanto, desde então, Infantino, de 56 anos, recuperou terreno, e sua candidatura à reeleição parece sólida.

O prazo para a apresentação de candidaturas ao pleito terminou na quinta-feira (19). O francês Philippe Diallo e o japonês Kozo Tashima também concorrem à presidência.

O atual chefe da Fifa precisa obter pelo menos 106 dos 211 votos das federações para permanecer no cargo.

Além da Conmebol, Infantino conta com o apoio da Confederação Africana de Futebol (CAF).

A oposição a Infantino tem o respaldo da Uefa (Europa), de alguns membros da Concacaf (América do Norte, Central e Caribe) e da AFC (Ásia).

O japonês Tashima descartou, nesta sexta-feira, retirar-se da disputa para apoiar Diallo e, assim, fortalecer as candidaturas da oposição.

O francês conta com o apoio da Uefa e é considerado o opositor com maiores chances de derrotar Infantino.