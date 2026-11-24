Partida acontece nesta terça-feira (24), às 17h, no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, comemora seu gol contra o Everton, neste sábado (24)

Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O time inglês recebe a equipe alemã em duelo entre dois finalistas de edições recentes da competição.

Onde assistir Arsenal x Borussia Dortmund ao vivo

A partida entre Arsenal e Borussia Dortmund será transmitida ao vivo por canal da TNT Sports Brasil no YouTube (gratuitamente) e HBO Max (streaming).