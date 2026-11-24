Arsenal x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Arsenal e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O time inglês recebe a equipe alemã em duelo entre dois finalistas de edições recentes da competição.
Onde assistir Arsenal x Borussia Dortmund ao vivo
A partida entre Arsenal e Borussia Dortmund será transmitida ao vivo por canal da TNT Sports Brasil no YouTube (gratuitamente) e HBO Max (streaming).
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