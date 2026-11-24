Real Madrid x PSV: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Real Madrid e PSV se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.
O clube espanhol recebe a equipe holandesa em busca de mais três pontos na competição.
Onde assistir Real Madrid x PSV ao vivo
A partida entre Real Madrid e PSV será transmitida ao vivo por SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).
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