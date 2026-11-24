Partida acontece nesta terça-feira (24), às 17h, no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

O atacante do Real Madrid, Vinicius Junior, comemora após marcar contra o Milan

Real Madrid e PSV se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O clube espanhol recebe a equipe holandesa em busca de mais três pontos na competição.

Onde assistir Real Madrid x PSV ao vivo

A partida entre Real Madrid e PSV será transmitida ao vivo por SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming).