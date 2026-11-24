Partida acontece nesta terça-feira (24), às 17h, no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27

Manchester City e Napoli se enfrentam nesta terça-feira (24), às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, na Inglaterra, em jogo válido pela quinta rodada da fase de liga da Champions League 2026/27.

O confronto coloca frente a frente os campeões europeus de 2023 e os italianos, em mais uma etapa da disputa por uma vaga no mata-mata.

Onde assistir Manchester City x Napoli ao vivo

A partida entre Manchester City e Napoli será transmitida ao vivo por Space (TV fechada) e HBO Max (streaming).