Em clássico pela Bundesliga 2, Wolfsburg bate o Hannover 96 e vence a primeira

Com um penâlti salvador nos minutos finais, Os Lobos conseguem seus primeiros três pontos na competição

16 de agosto de 2026, Baixa Saxônia, Hannover: Futebol masculino, 2ª Bundesliga, Hannover 96 x VfL Wolfsburg, 2ª rodada, Heinz von Heiden Arena. Saël Kumbedi (à esquerda, VfL Wolfsburg) e Maurice Neubauer (à direita, Hannover 96) disputam a bola. Foto: Swen Pförtner/dpa - AVISO IMPORTANTE: De acordo com os regulamentos da Bundesliga e da Federação Alemã de Futebol (DFB), é proibido utilizar ou permitir a utilização de fotografias tiradas no estádio e/ou durante a partida sob a forma de imagens sequenciais e/ou séries de fotos que simulem vídeo. (Foto de Swen Pförtner / dpa Picture-Alliance via AFP)

O Wolfsburg venceu o Hannover 96 por 1 a 0 na manhã deste domingo (16). O clássico alemão valeu pela segunda rodada da Bundesliga 2, e aconteceu no Heinz von Heiden Arena. Hannover e Wolfsburg buscavam a sua primeira vitória na competição. O time de Hanôver perdeu na estreia para o Cottbus por 3 a 1, enquanto o seu adversário do dia empatou em 0 a 0.

O primeiro tempo foi um pouco amarrado, sem tantas chances para ambos os lados. Quem brilhou mais foram os goleiros Leo Weinkauf e Jakub Zieliński, que defenderam suas metas quando necessário, apesar da clara dominância do Hannover nas ações ofensivas.

Já no segundo tempo, o Wolfsburg começou melhor, mas o Hannover equilibrou o jogo. Nos minutos finais, porém, um pênalti bobo deu a vitória para os Lobos, e deixou um gosto amargo para Os Vermelhos, que jogaram melhor, mas pecaram muito nas finalizações e perderam várias oportunidades.

Hannover começa melhor o clássico

O clássico começou com as melhores chances para o time da casa. O Hannover chegou com perigo duas duas vezes na casa dos dez minutos, mas não conseguiu finalizar a gol.

O Wolsfsburg por sua vez tinha muita difiuldade de sair para o ataque, esbarrando na compactação do time de Christian Titz no meio de campo. A primeira finalização veio só com 25 minutos de jogo, seguida por outra outra a queima roupa.

Fabian Reese colocou o goleiro Leo Weinkauf para trabalhar, saindo do gol para impedir a abertura do placar. O Hannover respondeu rápido com um cruzamento baixo de Lars Timo Gindorf, mas que passou sem encontrar ninguém do ataque.

Os Vermelhos criavam muito mais e Fraser Hornby conseguiu ficar cara a cara com o goleiro Jakub Zieliński, que fez boa defesa por baixo. Em um de seus poucos ataques,o lateral Joakim Mæhle arrancou, cortou a marcação e chutou de fora da área pelo alto, obrigando mais uma defesa de Weinkauf.

Mesmo assim, o primeiro tempo acabou sem gols para ambas as equipes, apesar da superioridade clara do Hannover.

Penâlti salvador

O Wolfsburg chegou melhor para a segunda etapa. O impeto e marcação do Hannover parecia ter ficado no vestiário. Os Lobos tinham 64% de posse e cinco finalizações no segundo tempo na casa dos 13 minutos de jogo.

Apesar do bom começo, a partida voltou a ficar equilibrada. Em um dos poucos lances de ataque, Gindorf testou Zieliński de fora da área mas finalizou fraco. O Hannover retomava aos poucos o domínio que teve no primeiro tempo.

O time de Titz empilhava chances de gol, mas disperdiçava todas. A partida fez valer a máxima de “quem não faz, toma”. O zagueiro Jean Hugonet agarrou Robert Glatzel na área e o juiz deu o penâlti. Fabian Reese bateu no lado direito sem chance de defesa para ficar com a vitória.

Veja como foi o jogo