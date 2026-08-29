Com gol de brasileiro, Wolfsburg vira sobre Karlsruher e vence de goleada na Bundesliga 2

Com gol do brasileiro Vinícius Souza, o Wolfsburg venceu o Karlsruher de virada neste sábado (29) pela terceira rodada da Bundesliga 2, segunda divisão do Campeonato Alemão. A partida terminou 5 a 2 para o Wolfsburg.

Fazendo jus a competição que geralmente é marcada por muitos gols, a partida deste sábado não decepcionou e continuou o legado. Sete gols marcados, tendo sido 5 apenas no primeiro tempo e dois na etapa final, já no fim do tempo regulamentar.

Jogo de sete gols

O Karlsruher, donos da casa, foi quem saiu na frente e abriu o placar. Com sete minutos no primeiro tempo já estava nas redes. Marvin Wanitzek foi o autor do gol. Entretanto, não deu tempo de comemorar por muito tempo, porque já no lance seguinte o Wolsfburg, que até então só tinha marcado um gol nas duas primeira rodadas da competição, chegou ao gol de empate com Fabian Reese.

Com os dois times com já com o marcadores abertos, o jogo seguiu agitado e equilibrado. Não por acaso, aos 11 minutos, o Karlsruher saiu na frente mais uma vez. Agora com um golaço de fora da área marcado por Shio Fakuda, que aproveitou a bola nos pés na entrada na área e mandou para o fundo do gol, sem chance para o goleiro adversário.

A reação do Wolfburg demorou um pouco mais para acontecer. Diferente do primeiro gol, o empate só foi acontecer 16 minutos depois. Desta vez com gol de Alexander Bernhardsson. Ainda no primeiro tempo, já nos acréscimos, o brasileiro Vinícius Souza apareceu para colocar o time visitante na frente pela primira vez na partida.

Se no primeiro tempo o jogo foi resolvido rápido e movimentado com muitos gols, na etapa final o cenário foi diferente. Demorou para que a rede balançasse. A rede só foi balançar no final do jogo, quando o Wolfburg deixou mais dois. Hauke Wahl fez o quarto dos visitante e já consagrou a vitória da equipe, e, nos acréscimos, ainda deu tempo de Fabian Reese, que abriu o placar para o Wolfsburg, deixar mais um e fechar a goleada.

Com o resultado deste sábado, o Wolfsburg fica na segunda posição, enquanto o Karlsruher caiu para a sexta colocação.

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