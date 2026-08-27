PSG x Barcelona e United x Bayern: veja os confrontos da fase de liga da Champions

Edição 2026/27 será a terceira com o formato de classificação entre todos os participantes; final está marcada para 5 de junho, em Madri

Edição 2026/27 da Champions League será a terceira com o formato de classificação entre todos os participantes

O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 definiu nesta quinta-feira (27) os confrontos dos 36 clubes que disputarão a competição. O Paris Saint-Germain, atual bicampeão europeu, terá Barcelona, Manchester City e Aston Villa entre os adversários na primeira etapa do torneio.

Pelo novo formato da Champions, cada equipe disputará oito partidas contra oito adversários diferentes, quatro em casa e quatro fora. Os clubes estarão reunidos em uma única classificação, em vez da tradicional divisão em grupos.

O PSG receberá Barcelona, Roma, Galatasaray e Slovan Bratislava. Como visitante, enfrentará Manchester City, Aston Villa, Villarreal e Como.

O Arsenal, vice-campeão da última edição e atual campeão inglês, terá como adversários em casa Real Madrid, Borussia Dortmund, Lille e Sabah, do Azerbaijão. Fora de Londres, enfrentará Bayern de Munique, Real Betis, Napoli e Slavia Praga.

Outro clube inglês, o Liverpool, jogará em casa contra Atlético de Madrid, Porto, Villarreal e Lens. A equipe terá pela frente, como visitante, Inter de Milão, Club Brugge, Fenerbahçe e LASK.

O Manchester United receberá Bayern de Munique, Roma, RB Leipzig e Sabah. Fora de casa, terá compromissos contra Atlético de Madrid, Sporting, Villarreal e Como.

Entre os confrontos de maior destaque da fase de liga estão Barcelona x Manchester City e Real Madrid x Inter de Milão. O Aston Villa também terá uma sequência de partidas contra equipes tradicionais: visitará o Barcelona e receberá o Borussia Dortmund, além de enfrentar Galatasaray e Fenerbahçe.

O Fenerbahçe garantiu presença na fase principal da Champions pela primeira vez desde a temporada 2008/09 após eliminar o Lyon nos playoffs.

Novos clubes

A fase de liga terá a presença de equipes que chegam pela primeira vez a esta etapa da Champions. É o caso do Como, da Itália, e do Sabah, do Azerbaijão.

O LASK também disputará a fase de liga pela primeira vez. O clube austríaco conseguiu a classificação após eliminar o Celtic nos playoffs com uma virada.

Outro estreante é o Viking, campeão norueguês na temporada passada. A equipe terá pela frente Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Aston Villa e Napoli.

A temporada 2026/27 será a terceira da Champions League no novo formato. Os 36 clubes são colocados em uma única classificação e cada equipe disputa oito jogos contra adversários diferentes.fim da fase de liga, os oito primeiros colocados avançam diretamente às oitavas de final. Os times que terminarem entre a nona e a 24ª posição disputam um playoff por vagas nas oitavas.

As últimas partidas da fase de liga serão realizadas no fim de janeiro. A Uefa deve divulgar no sábado (29) a tabela completa, com as datas e os horários de cada confronto.

A final da Champions League está marcada para 5 de junho de 2027, no estádio Metropolitano, em Madri.