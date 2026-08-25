Tottenham oficializa contratação de Savinho

O jogador de 22 anos não conseguiu se firmar como titular ao longo de suas duas temporadas no Manchester City

"Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui", afirmou Savinho em comunicado do Tottenham

O Tottenham oficializou nesta terça-feira (25) a contratação do atacante brasileiro Savinho, procedente do Manchester City, por um valor estimado em 75 milhões de libras (102 milhões de dólares, 52 milhões de reais), o que eleva os gastos dos ‘Spurs’ na atual janela de transferências para quase 400 milhões de dólares (2 bilhões de reais).

O jogador de 22 anos não conseguiu se firmar como titular ao longo de suas duas temporadas no City. O Tottenham acredita que o brasileiro pode acrescentar velocidade e criatividade ao seu ataque, depois de escapar por pouco do rebaixamento na Premier League na última temporada.

“Demorou um pouco, mas estou muito feliz por estar aqui“, afirmou Savinho em comunicado do Tottenham. “É uma oportunidade maravilhosa em um clube brilhante, com um dos melhores treinadores do mundo”, acrescentou, em referência ao técnico Roberto De Zerbi.

O impacto de Roberto De Zerbi ao fim da temporada passada ajudou o Tottenham a evitar a queda para a segunda divisão do futebol inglês pela primeira vez em 49 anos.

Mas o clube londrino iniciou a atual temporada da Premier League com uma derrota por 3-0 para o Brentford.

Savinho é a mais recente contratação dos ‘Spurs’, depois de Mateus Fernandes, Sandro Tonali e Jan Paul van Hecke, enquanto Marcos Senesi, Andy Robertson e Martin Dubravka também chegaram ao clube, mas sem custos.

“Savinho é um jogador que traz energia, imaginação e qualidade pelos lados do campo. Ele tem a coragem de partir para cima dos defensores e a capacidade de mudar uma partida com sua criatividade”, disse De Zerbi.