Real Madrid x Real Sociedad: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 16h, pela primeira rodada do campeonato espanhol.

Na última temporada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid fez uma campanha muito forte e terminou na 2ª colocação com 86 pontos, logo atrás do campeão Barcelona. Somou 27 vitórias em 38 rodadas, teve o segundo melhor ataque da Liga (77 gols) e a melhor defesa (apenas 35 gols sofridos). Por sua vez, a Real Sociedad teve um desempenho intermediário e encerrou o torneio na 10ª posição com 46 pontos, fruto de 11 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Ficou fora da zona europeia pela tabela, mas se classificou para a Liga Europa após conquistar a Copa del Rey.

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A partida será transmitida pela CazéTV e Disney+.