Com gol, letra e assistência, Neymar brilha de novo, e PSG goleia Celtic em amistoso

O camisa 10 foi muito bem na vitória dos franceses por 4 a 0 e ainda quebrou o recorde de Raí, tornando-se o maior artilheiro brasileiro da história do clube de Paris

Yoan Valat/EFE Neymar jogou bem na vitória do PSG sobre o Celtic



Neymar jogou apenas 45 minutos, é verdade, mas brilhou mais uma vez pelo PSG. Nesta terça-feira, 21, em amistoso contra o Celtic, no Parque dos Príncipes, o brasileiro deu uma bela assistência para Mbappé, anotou um gol – que o fez ultrapassar Raí e se isolar como o maior artilheiro brasileiro da história do clube parisiense – e deu até passe de letra na fácil vitória dos franceses por 4 a 0. Ander Herrera e Pablo Sarabia completaram o placar. Neymar permaneceu em campo apenas no primeiro tempo, mas foi o suficiente para chegar aos 73 gols com a camisa do PSG (contra 72 de Raí) e provar que está “voando” semanas antes da retomada da Liga dos Campeões da Europa – o time francês encara a Atalanta, no dia 12 de agosto, em Portugal, pelas quartas de final do torneio.

Logo no primeiro minuto de jogo, o brasileiro recuou, recebeu de Thiago Silva próximo ao círculo central e descolou lindo passe em profundidade para Mbappé abrir o placar. Na sequência, aos 24min, o camisa 10 aproveitou sobra dentro da área, dominou com calma e finalizou para ampliar o marcador. Antes de entrar, a bola ainda desviou na zaga e traiu o goleiro adversário. Já perto do fim do primeiro tempo, Neymar deu passe de letra no meio de campo, recebeu de volta e novamente deixou Mbappé na cara do gol. Desta vez, no entanto, o francês chutou em cima do arqueiro adversário.

O técnico do PSG, Thomas Tuchel, resolveu trocar os 11 jogadores no intervalo, mas a equipe de Paris não diminuiu o ritmo. Ander Herrera, aproveitando cruzamento da esquerda, anotou o terceiro gol dos donos da casa aos 2min da segunda etapa, e Sarabia, após linda enfiada de Verrati, acertou um belo sem-pulo no ângulo para marcar o quarto. O PSG segue imparável nos três amistosos que disputou após a parada da pandemia. No primeiro deles, contra o Le Havre, venceu por 9 a 0. No segundo, diante do Waasland-Beveren, o triunfo foi por 7 a 0. Agora, um 4 a 0 sem nenhuma dificuldade.