‘Já estive no banco em mais de 1.800 jogos, mas esse foi diferente’: veja o que Ancelotti falou após sua estreia pela Seleção

Após o empate sem gols contra o Equador, técnico italiano destacou a consistência defensiva da equipe e demonstrou confiança na evolução do time

Rafael Ribeiro/CBF O técnico Carlo Ancelotti comanda a seleção brasileira contra o Equador, em Guayaquil



Após o empate sem gols entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti destacou a consistência defensiva da equipe e demonstrou confiança na evolução do time. Em sua primeira partida oficial no comando da Seleção, o técnico italiano elogiou a postura dos jogadores, especialmente na marcação, e valorizou o ponto conquistado fora de casa. “Foi uma partida muito boa a nível defensivo. Vi a equipe mais fluida com a bola. Saímos satisfeitos e confiantes para o próximo jogo”, disse.

Apesar da solidez atrás, Ancelotti reconheceu as dificuldades no ataque, principalmente na criação de jogadas no terço final do campo. “Faltou um pouco mais de ataque. O Equador defendeu bem e o campo não ajudou. Nem sempre conseguimos uma bola limpa no último terço”, avaliou. O treinador também apontou a ausência de Raphinha, suspenso, como um fator que limitou as opções ofensivas. O atacante do Barcelona deve retornar ao time titular contra o Paraguai.

Entre as alternativas testadas, Ancelotti viu com bons olhos a entrada de Matheus Cunha, que substituiu Richarlison no segundo tempo. “São jogadores diferentes. Matheus nos dá mais controle de jogo, enquanto Richarlison oferece profundidade. A bola não chegou em boas condições para ele”, explicou. Já Vini Jr. foi destacado como o principal nome ofensivo da partida.

Pensando no confronto com o Paraguai, na próxima terça-feira, em Itaquera, o técnico espera uma partida diferente, com mais ritmo e domínio de posse. “Temos que fazer um jogo com mais mobilidade e intensidade. Em casa, acredito que conseguiremos impor melhor nosso estilo.” Mesmo sem tempo para grandes ajustes, Ancelotti acredita que o time vai crescer ofensivamente. “Temos qualidade. Estou certo de que vamos melhorar.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O treinador confirmou que Marquinhos segue como capitão e valorizou o ambiente da estreia pela Seleção. “Foi especial. Já estive no banco em mais de 1.800 partidas, mas essa foi diferente. É um presente trabalhar com a CBF. Sinto que todos estão focados em alcançar a melhor versão do Brasil.”

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA