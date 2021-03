Klopp escreve carta emocionante para Alisson após goleiro perder o pai; confira

Na mensagem, o treinador do Liverpool também se solidariza com todos que sofreram perdas em razão da pandemia da Covid-19

JON SUPER/Reuteurs Alisson é abraçado por Klopp após partida do Liverpool



Horas antes da partida entre Liverpool e Chelsea, marcada para esta quinta-feira, 4, pelo Campeonato Inglês, o treinador Jurgen Klopp enviou uma emocionante mensagem ao goleiro Alisson, que perdeu o pai por afogamento há exatamente uma semana. Em carta tocante, o técnico alemão disse que o maior tributo do goleiro para o seu pai é o excelente profissional que ele se tornou. Além disso, o comandante dos “Reds” demonstrou apoio ao luto do brasileiro e se solidarizou com todos que sofreram perdas em razão da pandemia da Covid-19.

“Todos temos que dar a Ali o tempo que ele precisar e também espaço nos momentos apropriados. Nossos torcedores devem saber que ele sente seu amor e compaixão. Ali tem a fé mais forte que já conheci, então ele sabe que eles estarão juntos de novo para celebrar todas as novas memórias que ele criará a partir de agora. Eu usei essa frase muitas vezes: o futebol pode parecer a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. Isso soa apropriado novamente esta noite. Para Ali e para todos que sofreram perdas, que este maravilhoso jogo possa trazer fuga, energia e alegria”, escreveu Klopp, que perdeu a mãe recentemente.

Leia a mensagem na íntegra:

“Tem sido quase impossível falar sobre isso em público, para ser honesto – apenas muito difícil. Mas, talvez, eu faça melhor escrevendo.

O mundo tem experimentado muitas perdas recentemente. Nós temos outros membros do nosso clube que sofreram com isso. Na cidade de Liverpool, por todo o país e ao redor do mundo, muitos tiveram que lidar com a agonia da perda de uma pessoa que eles amam muito. O luto é muito comum agora.

Mas, para Ali, nosso maravilhoso, amoroso e comovente companheiro de time, foi realmente trágico. Ninguém tem palavras para explicar o que sentem nestes momentos. Eu sei que não sou capaz.

Então, ao invés disso, desejo dizer ao Alisson o quanto seu time e este clube amam ele e sua família. O maior tributo possível para o pai de Alisson é a pessoa que seu filho se tornou. Ele honra o pai todos os dias pela forma como vive sua vida.

Todos temos que dar a Ali o tempo que ele precisar e também espaço nos momentos apropriados. Nossos torcedores devem saber que ele sente seu amor e compaixão.

Ali tem a fé mais forte que já conheci, então ele sabe que eles estarão juntos de novo para celebrar todas as novas memórias que ele criará a partir de agora.

Eu usei essa frase muitas vezes: o futebol pode parecer a coisa mais importante das coisas menos importantes da vida. Isso soa apropriado novamente esta noite.

Para Ali e para todos que sofreram perdas, que este maravilhoso jogo possa trazer fuga, energia e alegria”.