Liverpool e City se classificam para próxima fase da Copa da Liga Inglesa

Equipe de Guardiola fez 2 a 1 no Bournemouth; já o atual campeão inglês goleou o Lincoln City por 7 a 2

EFE/EPA/Peter Powell O próximo adversário do Liverpool será o rival Arsenal, que eliminou o Leicester City na quarta-feira



Liverpool e Manchester City avançaram à quarta fase da Copa da Liga Inglesa nesta quinta-feira, mas com resultados bem díspares. Enquanto o atual campeão inglês aplicou 7 a 2 no Lincoln City, com formação praticamente reserva, a equipe de Guardiola bateu o Bournemouth por 2 a 1. Jogando de azul, o Liverpool foi a campo somente com Fabinho, atuando como zagueiro, e Van Dick, que jogou apenas 45 minutos, do time titular. Até o goleiro Alisson foi poupado. O técnico Kopp preferiu dar espaço e rodagem para jogadores mais jovens, como Curtis Jones e o japonês Minamino.

Diante de um rival da terceira divisão, o Liverpool não encontrou nenhuma dificuldade no primeiro tempo Abriu o placar aos 8 minutos, em bela cobrança de falta de Shaqiri, que mandou por cima da barreira e acertou o ângulo, sem defesa para o goleiro. Menos de dez minutos depois, a zaga do Lincoln errou feio na saída de bola, e o Liverpool agiu rapidamente. Minamino acertou belo chute para aumentar a vantagem dos visitantes, aos 17.

Aos 31, Jones recebeu lançamento, dominou com tranquilidade e bateu colocado. O jogador também foi responsável pelo quarto gol, aos 35. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Minamino aproveitou o rebote do goleiro, após finalização de Eliot, e mandou para as redes. Os anfitriões descontaram aos 15, com gol de Tayo Edun.

Mas o Liverpool voltou à carga aos 20 minutos. Em chute rasteiro e despretensioso, Grujic anotou o sexto gol dos visitantes. Na sequência, Lincoln chegou ao segundo, em falha de Adrian na saída de gol, após cobrança de escanteio. Lewis Montsma balançou as redes, e, aos 43, Origi selou a goleada em rápido contra-ataque, pela direita. O próximo adversário do Liverpool será o rival Arsenal, que eliminou o Leicester City na quarta-feira.

O time de Manchester teve atuação mais discreta na vitória sobre o Bournemouth, da segunda divisão, por 2 a 1, em casa. Assim como fez Klopp, Guardiola escalou a equipe com jogadores jovens, dando folga à maior parte dos titulares. Liam Delap, de apenas 17 anos, abriu o placar aos 18. No segundo tempo, Phil Foden anotou o segundo aos 20. Ainda na etapa inicial, o time visitante chegou a empatar, com gol de Sam Surridge. Na próxima fase, os atuais campeões da Copa da Liga Inglesa vão enfrentar o Burnley. Ainda nesta quinta, o Aston Villa derrotou o Bristol City por 3 a 0, fora da casa.

* Com Estadão Conteúdo