Liverpool x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Liverpool e Arsenal se enfrentam neste domingo (1), às 13h30, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Inglês.
Na última rodada, os Reds conquistaram uma vitória em casa ao bater o Brighton por 2 a 0. Jogando em Anfield, o Liverpool dominou as ações defensivas e ofensivas, construindo o placar com segurança para somar três pontos importantes na tabela e manter a boa sequência no torneio.
Já os Gunners também fizeram valer o mando de campo ao vencer o Everton por 2 a 0 no Emirates Stadium. O Arsenal controlou o ritmo da partida do início ao fim, garantindo o resultado sem grandes sustos e mantendo a firmeza na briga pelas primeiras colocações da competição.
Onde assistir Liverpool x Arsenal ao vivo
A partida será transmitida pela ESPN e pelo Disney+.
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