Mbappé é hospitalizado com gastroenterite e vira dúvida para jogo contra o Pachuca

Internação ocorreu após a piora do quadro viral, que já havia causado febre e o afastado de dois treino; francês já ficou fora da estreia da equipe, no empate com o Al Hilal por 1 a 1

Divulgação/Real Madrid Mpappé está hospitalizado nos Estados Unidos



O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, foi diagnosticado com um quadro agudo de gastroenterite e está hospitalizado nos Estados Unidos, segundo informou o clube espanhol nesta quinta-feira (19). A doença o tirou da estreia da equipe no Mundial de Clubes da Fifa, no empate por 1 a 1 com o Al-Hilal, na última quarta. O Real comunicou que o jogador francês “foi hospitalizado para a realização de exames e administração do tratamento adequado”. A internação ocorreu após a piora do quadro viral, que já havia causado febre e o afastado de dois treinos da equipe.

Inicialmente, o técnico Xabi Alonso manteve o atacante como opção para o jogo, mas, no dia da partida, confirmou que Mbappé não estaria nem no banco de reservas. O clube informou que o problema de saúde, que afeta o estômago e o intestino e pode causar febre, náusea, diarreia e vômitos, exigiu atendimento de emergência.

Ainda não há confirmação sobre a presença do jogador na próxima partida, neste domingo (22), contra o Pachuca, no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte. “Não sabemos ainda se Mbappé jogará. Precisamos acompanhar como será a evolução da recuperação dele”, afirmou Alonso. “Ele estava mal, com um processo viral importante, e teremos que ir avaliando.”

Sem seu principal astro, o Real Madrid empatou com o Al-Hilal na estreia. O time espanhol abriu o placar com Gonzalo Garcia, mas sofreu o empate com gol de pênalti de Rubens Neves. No fim da partida, Valverde ainda perdeu um pênalti que poderia garantir a vitória.

