Mesmo com Messi, Fifa sofre para vender ingresso para abertura do Mundial de Clubes

Primeiro jogo a ser disputado nos Estados Unidos será entre o Inter Miami, do astro argentino, e o Al Ahly, do Egito

Divulgação/Fifa O duelo acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida



A Fifa está preocupada com a baixa procura por ingressos para a partida de abertura do Mundial de Clubes, no dia 14. A entidade reduziu os preços dos bilhetes para tentar atrair mais público. A informação foi divulgada pelo site The Athletic. O primeiro jogo do novo Mundial de Clubes, a ser disputado nos Estados Unidos, será entre o Inter Miami, do astro Lionel Messi, e o Al Ahly, do Egito. O duelo acontece no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. As equipes integram o Grupo A, que ainda conta com Palmeiras e Porto. O estádio da abertura do Mundial tem capacidade para 65.326 torcedores. Circulam informações que menos de 20 mil pessoas devem estar presentes para esta partida. A Fifa, no entanto, nega veementemente, dizendo que o número de espectadores será “muito maior”.

“Estamos apresentando muitos clubes novos e bem-sucedidos de todo o mundo por meio deste torneio realizado em 11 cidades dos Estados Unidos. No geral, prevemos grandes públicos nesta competição para esta primeira edição, um torneio que acreditamos que crescerá a cada campeonato”, disse a Fifa em comunicado. Na noite da última terça, o ingresso para a partida entre Inter Miami e Al Ahly estava custando US$ 55 (cerca de R$ 309, na cotação atual). Após o sorteio dos grupos do torneio, em dezembro, o preço do bilhete era de US$ 349 (R$ 1.965). A Fifa mantém preços mais altos dos ingressos para os últimos jogos da fase de grupos.

O terceiro duelo do Inter Miami na competição ocorre no dia 23 de junho, uma segunda-feira, contra o Palmeiras. O preço da entrada é de US$ 113 (cerca de R$ 636 na cotação atual). Até o momento, jogos envolvendo o Real Madrid e o Boca Juniors têm tido uma procura maior por parte dos torcedores. No último mês de abril, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, não se mostrou preocupado com a questão da venda de ingressos para o novo Mundial de Clubes. “Quando vejo alguns dos estádios nos Estados Unidos cheios quando alguns times vêm para jogar amistosos, não me preocupo em lotar um estádio quando os times vêm para jogar uma Copa do Mundo, para disputar algo real”, disse o mandatário da entidade.

