Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina: ‘Mais nada para oferecer’

A última partida do craque com a 'Albiceleste' foi a final da Copa do Mundo, que foi vencida pela Espanha por 1 a 0

Lionel Messi, um dos maiores nomes da história do futebol, anunciou nesta segunda-feira (31) a sua aposentadoria da seleção argentina. O campeão da Copa do Mundo de 2022 e vice da edição de 2026 comunicou a decisão por meio das redes sociais.

“Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que esse seja o momento”, escreveu Messi em uma carta escrita à mão, segundo o camisa 10, dois dias depois da final da Copa de 2026. Messi afirmou que está mais convencido da decisão após a morte de seu pai, no início de agosto.

Juro a vocês que sempre dei tudo de mim — não apenas nos últimos anos, quando conquistamos tudo, mas também antes disso; sempre lutei e me entreguei totalmente por esta camisa, para lhes proporcionar alegrias e fazer com que se sintam orgulhosos de ser argentinos por meio do futebol. Lionel Messi

O jogador de 39 anos se disse grato por todo o carinho que recebeu nos últimos 20 anos e que agora será mais torcedor da “Albiceleste”, torcendo e apoiando nos bons e maus momentos.

O tempo passa, ciclos se encerram, e este é um que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Dei tudo o que tinha, não resta mais nada para oferecer e, além disso, vêm aí grandes jogadores que merecem estar aqui. Lionel Messi

Messi também agradeceu a todos os jogadores, técnicos e dirigentes com quem conviveu, além de sua própria família. Ainda sobre sua trajetória, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro disse que sai com tranquilidade e orgulho por ter proporcionado momentos com os quais apenas sonhavam.

Messi pela Argentina

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