Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina: ‘Mais nada para oferecer’
Lionel Messi, um dos maiores nomes da história do futebol, anunciou nesta segunda-feira (31) a sua aposentadoria da seleção argentina. O campeão da Copa do Mundo de 2022 e vice da edição de 2026 comunicou a decisão por meio das redes sociais.
“Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que esse seja o momento”, escreveu Messi em uma carta escrita à mão, segundo o camisa 10, dois dias depois da final da Copa de 2026. Messi afirmou que está mais convencido da decisão após a morte de seu pai, no início de agosto.
Juro a vocês que sempre dei tudo de mim — não apenas nos últimos anos, quando conquistamos tudo, mas também antes disso; sempre lutei e me entreguei totalmente por esta camisa, para lhes proporcionar alegrias e fazer com que se sintam orgulhosos de ser argentinos por meio do futebol.Lionel Messi
O jogador de 39 anos se disse grato por todo o carinho que recebeu nos últimos 20 anos e que agora será mais torcedor da “Albiceleste”, torcendo e apoiando nos bons e maus momentos.
O tempo passa, ciclos se encerram, e este é um que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Dei tudo o que tinha, não resta mais nada para oferecer e, além disso, vêm aí grandes jogadores que merecem estar aqui.Lionel Messi
Messi também agradeceu a todos os jogadores, técnicos e dirigentes com quem conviveu, além de sua própria família. Ainda sobre sua trajetória, o oito vezes vencedor da Bola de Ouro disse que sai com tranquilidade e orgulho por ter proporcionado momentos com os quais apenas sonhavam.
Messi pela Argentina
- Jogos: 205
- Gols: 125
- Assistências: 68
- Cartões amarelos: 9
- Cartões vermelhos: 2
Títulos
- Copa América: 2021 e 2024
- Copa do Mundo: 2022 e vice em 2014 e 2026.
- Olimpíadas: 2008
- Finalíssima Conmebol-Uefa: 2022
- Mundial Sub-20: 2005
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