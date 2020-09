Nilson Cesar veste camisa do Flamengo e manda recado a Jorge Jesus: ‘Viu no que deu sair do Mengão?’

O narrador do Grupo Jovem Pan falou o que o treinador português não gostaria de ouvir após a decepcionante eliminação do Benfica na fase preliminar da Champions League; veja

Montagem sobre fotos/Reprodução Nilson Cesar vestiu uma camisa do Flamengo para analisar a eliminação do Benfica de Jorge Jesus na fase preliminar da Champions League



O Benfica tirou Jorge Jesus do Flamengo com a promessa de brigar para ir longe na Liga dos Campeões da Europa, gastou mais de R$ 370 milhões em reforços no mercado de transferências e… Foi eliminado ainda na fase preliminar do torneio continental. Após a decepcionante derrota por 2 a 1 para o PAOK, na Grécia, que desclassificou o time português ainda antes da parte de grupos da Champions e o mandou para a Liga Europa, o narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, vestiu uma camisa do Flamengo em vídeo gravado para o Panflix e falou o que o treinador de 66 anos não gostaria de ouvir.

“Eu tenho um recado ao professor Jorge Jesus: por que deixar o meu Flamengo? Por que sair do meu Flamengo? Foi lá para o Benfica, dinheiro não faltou, o investimento foi maravilhoso, o time seria campeão da Champions League, e já foi eliminado na pré-Champions para o PAOK, da Grécia? Olha só! O PAOK, da Grécia, eliminou o Benfica! Ah… Para com isso, Jorge Jesus! Você era feliz no Flamengo, no Rio de Janeiro… E, de repente, você, que estava ganhando tudo, nadando de braçada, resolveu largar o Flamengo e dirigir o Benfica”, disparou.

“‘Ah… Porque, no Benfica, eu vou ser campeão da Champions!’. Ah… A minha avó já dizia: não se mexe naquilo que está dando certo. Jorge Jesus cometeu um grande erro, foi mexer naquilo que estava dando certo… Viu no que deu? Eliminado na pré-Champions pelo PAOK, da Grécia. O sonho de ser campeão da Champions já era. Poderia ter ficado no Mengão, ganhar tudo de novo e sonhar em ser campeão mundial pelo Flamengo. Errou! Errou, seu Jorge Jesus! Fazer o quê, né? Foi largar tudo? Viu no que deu, seu Jesus?”, acrescentou.

Com a eliminação na chamada pré-Champions, o Benfica perdeu a chance de faturar 38,5 milhões de euros (R$ 240 milhões), valor correspondente à cota única dada a todos os clubes que participam da fase de grupos do torneio. Agora, na Liga Europa, o clube português tem garantidos apenas 5,5 milhões de euros (R$ 34,7 milhões). A diferença entre as quantias pagas pelas duas competições, de 32,9 milhões de euros (R$ R$ 205 milhões), é superior ao montante desembolsado pelo Benfica para fazer a maior contratação de sua história, o atacante Darwin Núñez, que chegou ao clube por 24 milhões de euros (R$ 153 milhões) há duas semanas.

