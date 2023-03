Real Madrid x Barcelona: Saiba tudo sobre o El Clásico desta quinta-feira

Confronto de ida da semifinal da Copa do Rei terá transmissão da Jovem Pan no YouTube

Fayez NURELDINE / AFP Vinicius Júnior tenta passar por Koundé em clássico entre Barcelona e Real Madrid



Real Madrid e Barcelona se enfrentam a partir das 17 horas (de Brasília) desta quinta-feira, 2, no Santiago Bernabéu, pela semifinal da Copa do Rei. O confronto será válido pela rodada de ida, enquanto a volta está marcada para 5 de abril, no Camp Nou. O vencedor irá medir forças na decisão com quem passar de Osasuna x Athletic Bilbao – a finalíssima está marcada para 6 de maio. Mas, afinal, como os rivais chegam para este El Clásico? Abaixo, veja todas as informações da partida, que terá transmissão da Jovem Pan no YouTube.

Real Madrid vai a campo embalado e ‘mordido’

O Real Madrid pode ser considerado favorito para este primeiro duelo de semifinal da Copa do Rei. No retorno do futebol após a parada para a Copa do Mundo, é verdade, o time madrileno oscilou bastante e perdeu pontos no Campeonato Espanhol. Em meio ao mau momento, a equipe merengue chegou a perder o título da Supercopa da Espanha para o Barcelona, sofrendo uma sonora derrota por 3 a 1 em pleno Bernabéu. A situação, entretanto, mudou nas últimas semanas. Depois do título do Mundial de Clubes, o conjunto liderado por Carlo Ancelotti deslanchou no Espanhol e ainda obteve uma excelente goleada sobre o Liverpool, em Anfield, pelas oitavas da Liga dos Campeões. Embalado e “mordido” depois do último El Clásico”, os Blancos ainda contarão com Rodrygo, de volta após sofrer uma lesão, e um estádio cheio.

Mesmo com o bom momento, o Real Madrid é apenas o segundo colocado do Espanhol, com sete pontos a menos que o líder Barcelona. Apesar da diferença, Ancelotti fez questão de ressaltar que a Copa do Rei é uma competição diferente. “Esta é uma competição diferente. Em 270 minutos você pode conquistar um título importante. LaLiga é outra competição, e a Champions é outra”, disse o comandante, em entrevista coletiva. O técnico também tratou de amenizar a dependência do Real com Vinicius Júnior. “É um aspecto positivo. Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo, que às vezes muda os jogos para nós. Depender dele é muito normal. Ele é um dos maiores do futebol”, continuou, demonstrando tranquilidade. Desta forma, a provável escalação tem: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militão, Antonio Rudiger, Ferland Mendy; Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde; Vini Jr, Karim Benzema e Rodrygo.

Barcelona em má fase e desfalcado

O Barcelona chega ao clássico em seu pior momento na temporada. Depois de colecionar 18 partidas de invencibilidade, o time blaugrana perdeu para o Manchester United, na semana passada, sendo eliminado da Liga Europa. No último final de semana, os catalães ainda foram derrotados para o modesto Almería, desperdiçando a chance de colocar 10 pontos de vantagem para o Real Madrid. A queda de rendimento, vale ressaltar, tem ligação com os desfalques de peso. Para o duelo com os madrilenos, Xavi Fernández mais uma vez não terá à disposição o meio-campista Pedri, além dos atacante Ousmane Dembélé e Robert Lewandowski.

Em conversa com a imprensa, Xavi reconheceu o favoritismo do Real Madrid para o duelo. “Ganharam os últimos títulos, e nós estamos em processo de construção. Nós os vencemos com um futebol extraordinário, mas é um Real Madrid que goleia no campo do Liverpool. Tenho que ser honesto, eles são os favoritos. Mas podemos causar dano, nós já demonstramos isso. Eu vejo a eliminatória equilibrada”, declarou o ídolo da torcida catalã. Assim, uma provável escalação do Barcelona tem: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Balde; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi e Kessie (Sergi Roberto); Raphinha e Ferran Torres.