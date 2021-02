Técnico André Villas-Boas pede demissão do Olympique de Marselha

Português é o favorito da cúpula do São Paulo para assumir o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido do Tricolor na segunda-feira, 1º

Reprodução O nome dos técnicos é um dos cotados para assumir o São Paulo



O técnico português André Villas-Boas apresentou, nesta terça-feira, 2, durante coletiva de imprensa, a sua demissão do Olympique de Marselha. Os boatos de sua saída do clube começaram após a demissão do diretor Andoni Zubizarreta. No dia 10 de maio de 2020, o clube oficializou a saída de Zubizarreta, fato que deu início aos rumores sobre a demissão do treinador, pois ele havia deixado claro que sua continuidade estava ligada à do dirigente espanhol. Segundo Villas-Boas, o motivo do pedido seria a contração do jogador Olivier Ntcham sem seu consentimento. “Ele é um jogador para o qual eu disse não. Ele não estava na nossa lista”, afirmou o técnico.

“Não quero nada do Marselha, não quero dinheiro. Eu só quero sair. Não estou pedindo mais nada à direção“, completou. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, Villas-Boas é o favorito da cúpula do São Paulo para assumir o lugar de Fernando Diniz, que foi demitido do Tricolor na segunda-feira, 1º, em meio ao péssimo momento do time no Campeonato Brasileiro – o Tricolor acumula seis partidas sem vencer, perdeu a liderança e caiu para a quarta colocação no Nacional.